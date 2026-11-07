Кличко сообщил о повреждении Северного моста в Киеве Кличко: поврежден Северный мост в Киеве

Москва7 ноя Вести.Северный мост в Киеве получил повреждения в результате атаки. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты проводят обследование сооружения, чтобы оценить масштаб повреждений и определить его состояние.

Движение перерыто в обе стороны добавил Кличко

Ранее украинские СМИ сообщали об уничтожении мостов на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области в результате ударов российских военных. При этом не уточнялось, какие именно переправы стали целями атак и какое вооружение применялось.

Российская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре в ответ на террористические атаки Киева.