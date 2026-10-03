Кличко: на Северном мосту в Киеве повреждено полотно и троллейбусные провода

Кличко: движение по Северному мосту в Киеве перекрыто после взрыва Кличко: на Северном мосту в Киеве повреждено полотно и троллейбусные провода

Москва3 окт Вести.В Киеве после взрыва на Северном мосту через Днепр повреждено дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, проезд по мосту закрыт.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли написал градоначальник в своем Telegram-канале

Ранее о взрыве на Северном мосту и нарушении работы общественного транспорта в Киеве сообщали украинские СМИ.

Вечером 2 октября Кличко написал в Telegram-канале об очередном попадании в Южный мост. Он был закрыт для проезда автомобилей и метро.

Удары по этому мосту российская армия наносила и ранее - днем 1 октября и в ночь на 2 октября. В Минобороны РФ сообщали, что Южный мост обеспечивал переброску войск и поставку военных грузов в интересах ВСУ.

На фоне транспортного коллапса жители Киева стали массово уезжать из города - соцсети заполнили видео с огромными автомобильными пробками на ряде улиц украинской столицы.