Москва2 окт Вести.Население украинской столицы массово покидают город на фоне транспортного коллапса, сообщает издание "Инсайдер".

Отмечается, что после перекрытия трех мостов через Днепр в Киеве образовались огромные автомобильные пробки. По данным журналистов, несколько улиц перекрыты масштабными автомобильными очередями.

Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко при этом заявлял, что пассажиропоток между левым и правым берегом Киева достигает 40 тыс. человек в час.

Минобороны России ранее проинформировало, что в ночь на пятницу, 2 октября, российские войска поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. В ведомстве указали, что данная переправа обеспечивала переброски войск и поставки военных грузов в интересах украинских боевиков.