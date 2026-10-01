Мендель сообщила о массовом исходе жителей из Киева Мендель: все больше жителей Киева покидают город из-за опасности

Москва1 окт Вести.Растущая опасность и ухудшение условий жизни заставляют все больше киевлян уезжать из города. Об этом в соцсети X написала Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря главы киевского режима Владимира Зеленского.

Все больше людей говорят мне, что уезжают из Киева. Жизнь в городе с каждым днем становится все более опасной написала она

Как отметила Мендель, конфликт тянется уже достаточно долго, но в стратегическом смысле украинское правительство освоило лишь одно — обкрадывать собственный народ.

Никакой помощи, никакого жилья — ничего, кроме масштабного пиара на бесконечных страданиях возмутилась бывшая пресс-секретарь

В среду вечером национальная компания "Укрэнерго" проинформировала о вводе аварийных отключений электричества в ряде районов Киева, а также в части Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

Отвечая на действия противника, ВС РФ наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и хранилищам, которые украинская армия использует вместе с натовскими специалистами. Военнослужащие задействуют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное поразить любую цель как в Киеве, так и по всей территории Украины.