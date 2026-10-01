Москва1 октВести.Растущая опасность и ухудшение условий жизни заставляют все больше киевлян уезжать из города. Об этом в соцсети X написала Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря главы киевского режима Владимира Зеленского.
Все больше людей говорят мне, что уезжают из Киева. Жизнь в городе с каждым днем становится все более опаснойнаписала она
Как отметила Мендель, конфликт тянется уже достаточно долго, но в стратегическом смысле украинское правительство освоило лишь одно — обкрадывать собственный народ.
Никакой помощи, никакого жилья — ничего, кроме масштабного пиара на бесконечных страданияхвозмутилась бывшая пресс-секретарь
В среду вечером национальная компания "Укрэнерго" проинформировала о вводе аварийных отключений электричества в ряде районов Киева, а также в части Киевской, Черниговской и Житомирской областей.
Отвечая на действия противника, ВС РФ наносят удары по центрам принятия решений, предприятиям и хранилищам, которые украинская армия использует вместе с натовскими специалистами. Военнослужащие задействуют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное поразить любую цель как в Киеве, так и по всей территории Украины.