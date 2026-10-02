Сладков: важно, что ВС РФ принялись за разрушение въездов на Украину из Европы

Военкор Сладков назвал важным разрушение въездов на Украину из Европы Сладков: важно, что ВС РФ принялись за разрушение въездов на Украину из Европы

Москва2 окт Вести.Вооруженные силы России принялись за разрушение въездов на Украину из Европы, заявил военкор ИС "Вести" Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, начинается блокирование столицы Украины – Киева.

Мы разбиваем мосты в Киеве. Я так понимаю начинается блокирование украинской столицы. Мы останавливаем в Киеве жизнь. Жжем ГСМ (горюче-смазочные материалы. - Прим. ред.) и уничтожаем энергетические коммуникации. Корме этого бьем по объектам ВПК (военно-промышленного комплекса. - Прим. ред.), уничтожаем железнодорожные локомотивы, блокировали весь подвоз на Украину по Черному морю. И, очень важно, мы принялись за разрушение въездов на Украину из Европы указал Сладков

Журналист отметил: Запад делает то же самое, решая свои вопросы силовым путем.

Но мы еще не применили все западные лекала войны. Если вы бывали в столице Сербии Белграде, то видели гигантское разрушенное здание Минобороны страны. Это еще один пункт, который можно предполагать в наших планах - разрушение всех главных административных сооружений Украины. Я так понимаю это начнет происходить в ближайшем будущем добавил он

Министерство обороны России 2 октября сообщило о продолжении ударов по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Минувшей ночью, по данным ведомства, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост через Днепр.