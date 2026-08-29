Москва29 авгВести.Россия дала Западу потратиться на обеспечение Украины оружием и доставить его на хранение в большие логистические центры, чтобы потом уничтожить. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Александр Сладков в своем канале в мессенджере MAX.
Интересна наша позиция (если она такова): мы дали Западу мощно потратиться на боевое обеспечение Украины, мы дали им спокойно складировать все нужное для войны с Россией в больших логистические центрах. А теперь жжем эти центры. Чтоб восстановить все это, Западу снова нужно потратить миллиарды евро, а где их взять. Такие траты впустую это больнозаявил Сладков
Военкор также предположил, что большинство средств, заложенных на вооружение Украины, "просто украли".
Часть на Западе, часть на Украинедобавил Сладков
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам, которые использовались в интересах боевиков киевского режима.