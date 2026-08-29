Сладков раскрыл долгоиграющий план РФ по уничтожению западного оружия на Украине Сладков раскрыл план РФ по ликвидации западного оружия на Украине

Москва29 авг Вести.Россия дала Западу потратиться на обеспечение Украины оружием и доставить его на хранение в большие логистические центры, чтобы потом уничтожить. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Александр Сладков в своем канале в мессенджере MAX.

Интересна наша позиция (если она такова): мы дали Западу мощно потратиться на боевое обеспечение Украины, мы дали им спокойно складировать все нужное для войны с Россией в больших логистические центрах. А теперь жжем эти центры. Чтоб восстановить все это, Западу снова нужно потратить миллиарды евро, а где их взять. Такие траты впустую это больно заявил Сладков

Военкор также предположил, что большинство средств, заложенных на вооружение Украины, "просто украли".

Часть на Западе, часть на Украине добавил Сладков

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам, которые использовались в интересах боевиков киевского режима.