Москва2 окт Вести.Совет обороны Киева срочно соберется в пятницу, 2 октября, из-за повреждения трех крупнейших автомобильных мостов через Днепр, сообщила пресс-секретарь киевской городской военной администрации Катерина Поп.

Поп в эфире телеканала "Рада" пояснила, что у Южного моста "повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена". Сейчас, по ее словам, проводится оценка.

Все необходимые данные будут переданы на заседание совета обороны столицы, который экстренно собирается после обеда сказала Поп

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на пятницу, 2 октября, российские войска поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр. Эта переправа, как указали в ведомстве, обеспечивала переброски войск и поставки военных грузов в интересах украинских боевиков.

Позже пресс-служба администрации Киева сообщила, что движение по трем мостам через реку Днепр было перекрыто.