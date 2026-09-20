В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу

В Киеве в седьмой раз за день объявлена воздушная тревога В Киеве в седьмой раз за день объявили воздушную тревогу

Москва20 сен Вести.Воздушна тревога объявлена в Киеве в седьмой раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предыдущее предупреждение об опасности в украинской столице действовало 5,5 часа, сообщалось о взрывах.

Ранее киевские власти порекомендовали жителям города закрыть окна из-за пожаров. Отмечается, что запах дыма и гари может ощущаться, в частности, на правом берегу Днепра в Киеве. Горожанам также посоветовали воздержаться от физических нагрузок на открытом воздухе.

20 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российская армия в ночь на воскресенье нанесла удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах украинских боевиков. В результате ударов поражены в том числе сухогруз в порту Одесса, доставивший грузы военного назначения, и логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов.