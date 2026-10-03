Кличко заявил об "очень драматичной" ситуации в Киеве Кличко назвал ситуацию в Киеве "очень драматичной"

Москва3 окт Вести.Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о крайне тяжелой обстановке в украинской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна".

По его словам, город утратил возможность существовать и осуществлять жизнеобеспечение людей в привычном режиме.

Столица в очень драматичной ситуации. Жить как в мирное время не выйдет цитируют Кличко украинские СМИ

2 октября Минобороны России сообщило о ночном ударе по автожелезнодорожному мосту в Киеве, по которому осуществлялась переброска военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины.

На фоне принятого властями города решения закрыть три моста через Днепр – Южного, Метро и Патона – в Киеве возник транспортный коллапс.

Экс-глава Министерства транспорта и связи Украины Василий Шевченко в этой связи обратил внимание на то, что в Киеве между правым и левым берегами за час перемещается до 40 тысяч пассажиров. Он отметил, что в случае перекрытия мостов перевезти такое число людей через Днепр не удастся даже при использовании всего городского автобусного парка.

На этом фоне такси в украинской столице резко подорожало — цены выросли в разы, а многие киевляне стали массово уезжать из города. Кроме того, в Киеве стремительно увеличивается количество предложений арендного жилья.