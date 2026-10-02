Движение по Южному мосту в Киеве все еще закрыто для метро и транспорта

Южный мост в Киеве до сих пор не работает для метро и наземного транспорта Движение по Южному мосту в Киеве все еще закрыто для метро и транспорта

Москва2 окт Вести.Поврежденный Южный мост в Киеве до сих пор перекрыт: движение метро и наземного транспорта по нему не осуществляется. Когда объект снова начнет работать, неизвестно, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Мы ожидаем выводы уже профильных институтов для принятия решения о работе метрополитена [на Южном мосту] приводит его слова по итогам Совета обороны Киева украинский телеканал "Общественное"

Пантелеев отметил, что назвать сроки открытия моста сейчас невозможно.

При этом другие путепроводы столицы продолжают функционировать с ограничениями. Так, мост Метро пропускает транспорт лишь по одной полосе в направлении с левого берега Днепра на правый. Мост Патона работает с ограничениями с правого на левый берег во время тревог. Еще два моста города также действуют в ограниченном режиме.

На фоне транспортного коллапса жители Киева начали массово покидать город - соцсети заполонили видео с масштабными автомобильными очередями на нескольких улицах украинской столицы.

В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр в Киеве. В Минобороны РФ уточнили, что данная переправа обеспечивала переброски войск и поставки военных грузов в интересах украинских боевиков.