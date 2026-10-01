В Киеве возобновили движение наземного транспорта по Южному мосту В Киеве восстановили движение наземного транспорта через Южный мост

Москва1 окт Вести.Движение наземного общественного транспорта через Южный мост в Киеве возобновляется после взрывов, однако обследование конструкций метро продолжается. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Движение наземного общественного транспорта через Южный мост возобновляется, продолжаются обследования конструкций метро говорится в сообщении ведомства в Telegram

Ранее движение метро и наземного транспорта по мосту было прекращено после сообщений о взрывах и пожаре. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли "вблизи опорной части моста".

Южный мост соединяет направления трасс Киев - Одесса, Киев - Чоп и Киев - Харьков. По нему проходят автомобильная дорога и Сырецко-Печерская линия киевского метро. Через мост также осуществляется транзитный трафик между левобережной и правобережной частями Украины. По данным "Страны", по нему перевозится значительная часть военных грузов.

Автомобильное движение по Южному мосту открыли 25 декабря 1990 года, движение поездов метро - 30 декабря 1992 года.