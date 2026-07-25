Движение по Крымскому мосту восстановлено второй раз с начала суток

Движение по Крымскому мосту восстановлено Движение по Крымскому мосту восстановлено второй раз с начала суток

Москва25 июл Вести.Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту восстановлено, сообщает канал Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. говорится в сообщении, размещенном в мессенджере МАХ в 05.06 по московскому времени

Ранее сообщалось о временном перекрытии движения по мосту. Это произошло в ночь на 25 июля около 03.34 по московскому времени. Причины происшествия не уточнялись.

До этого движение перекрывалось сразу после полуночи 25 июля. Причины также не назывались.