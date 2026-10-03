Минобороны РФ заявило об ударе по Северному мосту в Киеве МО РФ: в Киеве поражен Северный мост через Днепр

Москва3 окт Вести.Российские войска в ночь на субботу, 3 октября, нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины, задействованным в интересах украинской армии. В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через Днепр, сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киеве – Северный автотранспортный мост через реку Днепр говорится в сообщении МО

По данным оборонного ведомства, мост использовался для переброски войск и организации логистики при поставках военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Киеве после взрыва на Северном мосту через Днепр повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыто, сообщал киевский мэр Виталий Кличко.

Накануне Кличко также сообщал о попадании в Южный мост, после чего его закрыли для автомобилей и метро. Российская армия наносила удары по этому объекту 1 октября и в ночь на 2 октября. В Минобороны РФ заявляли, что Южный мост использовался для переброски войск и военных грузов в интересах ВСУ.

На фоне транспортных проблем в соцсетях появились видео с крупными пробками на улицах Киева.