Москва6 нояВести.Вооруженные силы России уничтожают мосты на подконтрольной ВСУ территории Запорожья. Об этом сообщают украинские СМИ.
О том, какие именно мосты стали целями ударов, не уточнялось. Сведения о типе вооружения, использованного в ходе атаки, также отсутствуют.
РФ уничтожает мосты в Запорожье. В городе непрерывно гремят взрывы, поднимаются столбы дымапишут местные СМИ
Ранее военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия ответит ВСУ ударами по мостам в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.