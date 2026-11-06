Российские военные наносят удары по мостам в Запорожье

На Украине бьют тревогу из-за ударов по мостам в Запорожье Российские военные наносят удары по мостам в Запорожье

Москва6 ноя Вести.Вооруженные силы России уничтожают мосты на подконтрольной ВСУ территории Запорожья. Об этом сообщают украинские СМИ.

О том, какие именно мосты стали целями ударов, не уточнялось. Сведения о типе вооружения, использованного в ходе атаки, также отсутствуют.

РФ уничтожает мосты в Запорожье. В городе непрерывно гремят взрывы, поднимаются столбы дыма пишут местные СМИ

Ранее военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Россия ответит ВСУ ударами по мостам в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.