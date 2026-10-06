Украинские власти заявили о повреждении моста через Днепр в Запорожье

В Запорожье после взрыва поврежден мост через Днепр Украинские власти заявили о повреждении моста через Днепр в Запорожье

Москва6 окт Вести.Мост через Днепр в подконтрольном киевскому режиму Запорожье получил повреждения в результате взрыва. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы назначенной Киевом военной администрации региона Михаил Семикин.

По его словам, после произошедшего движение по мосту было временно остановлено.

Движение по мосту временно перекрыто написал Семикин в Telegram

Ранее, 2 октября, Минобороны РФ сообщило о поражении российскими войсками автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. По данным ведомства, по нему осуществлялись переброски войск и поставки военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины.