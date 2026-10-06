Москва6 октВести.Мост через Днепр в подконтрольном киевскому режиму Запорожье получил повреждения в результате взрыва. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы назначенной Киевом военной администрации региона Михаил Семикин.
По его словам, после произошедшего движение по мосту было временно остановлено.
Движение по мосту временно перекрытонаписал Семикин в Telegram
Ранее, 2 октября, Минобороны РФ сообщило о поражении российскими войсками автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. По данным ведомства, по нему осуществлялись переброски войск и поставки военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины.