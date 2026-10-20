В Киеве на Северном мосту прогремели взрывы

На Северном мосту в Киеве раздались взрывы В Киеве на Северном мосту прогремели взрывы

Москва20 окт Вести.На Северном мосту через Днепр в Киеве произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее также сообщалось о взрывах в украинской столице и окрестностях.

В большинстве регионов государства слышна воздушная тревога.

Полковник в отставке Михаил Ходаренок пояснял, что мосты через Днепр имеют стратегическое значение для Вооруженных сил Украины, по ним осуществляются передислокации войск. По его словам, ВС РФ продолжают наносить по ним удары.

Ранее также сообщалось, что Южный мост в Днепропетровске на юго-востоке Украины получил повреждения в результате взрывов.