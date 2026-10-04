На Северном мосту в Киеве прогремел взрыв

В Киеве на Северном мосту прогремел взрыв На Северном мосту в Киеве прогремел взрыв

Москва4 окт Вести.Взрыв прогремел на Северном мосту в Киеве, сообщает агентство УНИАН.

Мэр города Виталий Кличко заявил о повреждении дорожного полотна.

Взрыв на дорожном полотне Северного моста написал он в своем Telegram-канале

В свою очередь издание "Реальный Киев" опубликовало видео большой воронки в дорожном полотне.

Ранее сообщалось о взрывах в украинской столице. В городе объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрыве в Одессе.

3 октября в Минобороны РФ проинформировали, что в результате ночных ударов беспилотными летательными аппаратами российская армия поразила Северный автотранспортный мост через реку Днепр в Киеве. По данным оборонного ведомства, мост использовался для переброски войск и организации логистики при поставках военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).