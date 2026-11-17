Москва17 нояВести.Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ударах по расположенным в столице Украины Северному и Южному мостам, местные СМИ пишут о начавшихся в городе перебоях с водоснабжением и отоплением.
Информацию о происшествии с мостами Кличко разместил в соцсетях. Ранее он предупредил, что в Киеве работают подразделения ПВО. По утверждению мэра, город подвергся атаке баллистическими ракетами.
О повреждениях на Северном мосту в Киеве, полученных в результате авиаударов, Кличко заявлял в начале ноября.
До этого власти украинской столицы распорядились временно перекрыть движение по Южному мосту с правого берега Киева на левобережье.
16 ноября украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Павлограде и населенных пунктах Черкасской области.
Кроме этого, во временно оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожье, а также в Днепропетровске и Харькове на фоне сигнала воздушной тревоги периодически были слышны звуки взрывов.
Власти подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили о полном перекрытии движения по мосту Преображенского.
14 ноября российские военные поразили в Черноморске Одесской области сухогруз с имуществом для ВСУ. Также дронами были атакованы объекты энергетики, портовая и железнодорожная инфраструктура Украины.