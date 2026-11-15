Москва15 нояВести.Бойцы российской армии нанесли удар по логистическому центру в Запорожье, который боевики ВСУ использовали для хранения военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате удара поражен логистический центр в городе Запорожье, используемый ВСУ для хранения военных грузов и грузов двойного назначениясказано в сообщении
Ранее Минобороны РФ заявило о поражении портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Удар российские бойцы нанесли с помощью беспилотников. Пораженные объекты портовой инфраструктуры, как заметили в ведомстве, ВСУ использовали для разгрузки военных грузов.