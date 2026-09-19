Москва19 сенВести.Российские войска в ночь на 19 сентября атаковали логистические центры, порты и корабли на Украине, сообщает Минобороны РФ.
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрами и портам Украины, судамговорится в заявлении
Там добавляется, что все цели были задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так, в Киевской области был поражен таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк", который находится в населенном пункте Копылов (50 километров от Киева). Этот центр используется для хранения и распределения военных грузов, которые приходят на Украину из Европы.
В Одесской области была атакована понтонная переправа через Днестр. Ее использовали для перевозки военных грузов, которые доставляют из Румынии и порта Измаил.
Также в порту Черноморск подбито судно с военными грузами для ВСУ. Еще два сухогруза поражены в Черном море, которые везли в Одессу военное имущество для украинской армии.
Министерство обороны РФ практически каждый день сообщает о поражении портовой, транспортно-логистической инфраструктуры на Украине, которая используется в интересах ВСУ. Так, вечером в пятницу российские военные дронами поразили три судна и танкер в портах Украины.