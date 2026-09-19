РС РФ атаковали порты, логистический центр и транспортную инфраструктуру ВСУ ВС РФ ударили по логистическим центрам, портам и транспортной инфраструктуре ВСУ

Москва19 сен Вести.Российские войска в ночь на 19 сентября атаковали логистические центры, порты и корабли на Украине, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрами и портам Украины, судам говорится в заявлении

Там добавляется, что все цели были задействованы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, в Киевской области был поражен таможенно-логистический центр "Копылов Логистик Парк", который находится в населенном пункте Копылов (50 километров от Киева). Этот центр используется для хранения и распределения военных грузов, которые приходят на Украину из Европы.

В Одесской области была атакована понтонная переправа через Днестр. Ее использовали для перевозки военных грузов, которые доставляют из Румынии и порта Измаил.

Также в порту Черноморск подбито судно с военными грузами для ВСУ. Еще два сухогруза поражены в Черном море, которые везли в Одессу военное имущество для украинской армии.

Министерство обороны РФ практически каждый день сообщает о поражении портовой, транспортно-логистической инфраструктуры на Украине, которая используется в интересах ВСУ. Так, вечером в пятницу российские военные дронами поразили три судна и танкер в портах Украины.