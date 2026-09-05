Москва5 сенВести.Российские войска в ночь на 5 сентября нанесли удар по логистическому центру и электроподстанции в Николаеве и Николаевской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В Николаеве и Николаевской области поражены: логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, и электроподстанция "Николаевская"говорится в заявлении ведомства
Уточняется, что атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.
В пятницу Минобороны информировало, что ВС РФ ударили по логистическим центрам в Киевской и Николаевской областях.