Российская армия поразила логистический центр и подстанцию в Николаеве и области

ВС РФ ударили по логистическому центру и электроподстанции в Николаеве и области Российская армия поразила логистический центр и подстанцию в Николаеве и области

Москва5 сен Вести.Российские войска в ночь на 5 сентября нанесли удар по логистическому центру и электроподстанции в Николаеве и Николаевской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Николаеве и Николаевской области поражены: логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, и электроподстанция "Николаевская" говорится в заявлении ведомства

Уточняется, что атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников большой дальности.

В пятницу Минобороны информировало, что ВС РФ ударили по логистическим центрам в Киевской и Николаевской областях.