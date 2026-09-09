Москва9 сенВести.Вооруженные силы России в ночь на среду, 9 сентября, нанесли удары по электроподстанции и резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Николаев, а также по сухогрузу в порту Одесса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что российские военные продолжили наносить удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам ВПК Украины, судам и логистике, задействованным в интересах ВСУ.
Так, за ночь были поражены электроподстанция "Трихаты", четыре резервуара с ГСМ и хранилище с военным имуществом для обеспечения ВСУ в порту Николаев.
Кроме того, ВС РФ ударили по судну в порту Одесса, которое доставляло на Украину военные грузы.
Накануне сообщалось, что ВС РФ ударили по объектам в Одесской области, в том числе складу хранения дронов и электроподстанции. Кроме того, в порту Черноморск было поражено судно, доставлявшее горюче-смазочные материалы для Вооруженных сил Украины.