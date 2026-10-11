Москва11 октВести.Российские военнослужащие в результате удара поразили логистический центр ВСУ в Терновке Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что центр использовался для хранения и переброски военных грузов.
В результате удара поражен логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУговорится в заявлении
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему в порт Черноморск военные грузы.
11 октября российские силы также нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии и местам их запуска.