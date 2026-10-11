Минобороны: поражен логистический центр в Николаевской области с грузами для ВСУ

ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Николаевской области Минобороны: поражен логистический центр в Николаевской области с грузами для ВСУ

Москва11 окт Вести.Российские военнослужащие в результате удара поразили логистический центр ВСУ в Терновке Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что центр использовался для хранения и переброски военных грузов.

В результате удара поражен логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ говорится в заявлении

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по сухогрузу, доставлявшему в порт Черноморск военные грузы.

11 октября российские силы также нанесли поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии и местам их запуска.