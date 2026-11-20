ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Черниговской области Подразделения ВС РФ ударили по логистическому центру в Черниговской области

Москва20 ноя Вести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по логистическому центру в городе Городня в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ. Также целью удара стал железнодорожный локомотив в Днепропетровской области. Он находился в районе железнодорожной станции "Рядовое".

Отмечается, что ВС РФ наносили удары днем с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также была поражена ТЭЦ в Харьковской области, которая обеспечивала работу военных предприятий Украины.