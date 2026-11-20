Москва20 нояВести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по логистическому центру в городе Городня в Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения для ВСУ. Также целью удара стал железнодорожный локомотив в Днепропетровской области. Он находился в районе железнодорожной станции "Рядовое".
Отмечается, что ВС РФ наносили удары днем с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также была поражена ТЭЦ в Харьковской области, которая обеспечивала работу военных предприятий Украины.