Москва12 нояВести.Российские войска ударили по подстанции в Чернигове и логистическому центру в Днепропетровске, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары нанесены беспилотниками "Герань".
Успешно поражены подстанция 110 кВ в районе Чернигова, логистический центр в Днепропетровске, а также - производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и место запуска беспилотников дальнего радиуса действияговорится в сообщении оборонного ведомства
Ранее ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области.