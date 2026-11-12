ВС РФ поразили логистический центр в Днепропетровске и подстанцию в Чернигове

Российские войска поразили подстанцию и логистический центр на Украине ВС РФ поразили логистический центр в Днепропетровске и подстанцию в Чернигове

Москва12 ноя Вести.Российские войска ударили по подстанции в Чернигове и логистическому центру в Днепропетровске, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары нанесены беспилотниками "Герань".

Успешно поражены подстанция 110 кВ в районе Чернигова, логистический центр в Днепропетровске, а также - производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и место запуска беспилотников дальнего радиуса действия говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области.