Москва12 нояВести.Российские войска ударили по подстанции в Чернигове и логистическому центру в Днепропетровске, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары нанесены беспилотниками "Герань".

Успешно поражены подстанция 110 кВ в районе Чернигова, логистический центр в Днепропетровске, а также - производственные объекты нефтеперерабатывающего завода и место запуска беспилотников дальнего радиуса действия

говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее ВС РФ поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области.