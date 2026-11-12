Российские военные атаковали объекты украинского ВПК и склад боеприпасов в Киеве

ВС РФ поразили объекты ВПК и энергетики на Украине и склад боеприпасов в Киеве Российские военные атаковали объекты украинского ВПК и склад боеприпасов в Киеве

Москва12 ноя Вести.Российские военнослужащие поразили объекты военно-промышленного и энергетического комплексов на Украине, а также склад боеприпасов в Киеве и Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности.

Поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в городе Киеве и Киевской области отмечается в сообщении

11 ноября в российском оборонном ведомстве сообщили, что бойцы ВС РФ поразили три электроподстанции, обеспечивавшие нужды ВСУ, в Кривом Роге и Одесской области.