Москва12 нояВести.Российские военнослужащие поразили объекты военно-промышленного и энергетического комплексов на Украине, а также склад боеприпасов в Киеве и Киевской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удар нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности.
Поражены объекты военно-промышленного и энергетического комплексов Украины и склад боеприпасов в городе Киеве и Киевской областиотмечается в сообщении
11 ноября в российском оборонном ведомстве сообщили, что бойцы ВС РФ поразили три электроподстанции, обеспечивавшие нужды ВСУ, в Кривом Роге и Одесской области.