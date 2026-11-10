Российские войска поразили на Украине логистический центр Минобороны: ВС РФ поразили на Украине логистический центр "Эпицентр"

Москва10 ноя Вести.Российские войска поразили логистический центр "Эпицентр" в украинском городе Кропивницкий (Кировоград). Об этом сообщили в Минобороны России.

В материале сказано, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотниками по энергетическим объектам и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, используемым в интересах ВСУ.

В городе Кировограде (Кропивницкий) [поражен] логистический центр "Эпицентр", на территории которого осуществлялось хранение и распределение военных грузов говорится в сообщении оборонного ведомства

Из сообщения следует, что удар был нанесен днем во вторник, 10 ноября.

Днем 10 ноября в Минобороны РФ сообщали, что за сутки дежурные средства противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации сбили шесть авиабомб, 802 беспилотника и четыре крылатые ракеты Rusty Dagger ВСУ.