ВС РФ поразили логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно

Москва21 окт Вести.Вооруженные силы РФ поразили логистический центр "Эпицентр-К" в населенном пункте Ровно на западе Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, он использовался для хранения грузов, предназначенных для украинской армии.

В результате удара поражен логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно, используемой для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, российская армия нанесла удары по морским судам, которые были задействованы в доставке военных грузов на украинскую территорию.

Ранее также сообщалось, что ВС РФ поразили крупный дата-центр в Киеве.