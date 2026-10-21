Москва21 октВести.Вооруженные силы РФ поразили логистический центр "Эпицентр-К" в населенном пункте Ровно на западе Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, он использовался для хранения грузов, предназначенных для украинской армии.
В результате удара поражен логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно, используемой для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУговорится в сообщении
Кроме того, российская армия нанесла удары по морским судам, которые были задействованы в доставке военных грузов на украинскую территорию.
Ранее также сообщалось, что ВС РФ поразили крупный дата-центр в Киеве.