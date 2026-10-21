После удара ВС РФ поврежден дата-центр компании GigaCenter в Киеве

Крупный дата-центр поражен в Киеве После удара ВС РФ поврежден дата-центр компании GigaCenter в Киеве

Москва21 окт Вести.В Киеве после ударов ВС РФ 20 октября получил повреждения еще один крупный дата-центр. В своем Telegram-канале компания GigaCenter, которой он принадлежит, предупредила клиентов о возможных перебоях.

По словам представителей GigaCenter, специалисты уже приступили к устранению последствий. Насколько серьезно пострадала инфраструктура, в компании пока не уточнили.

Ранее сообщалось, что крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter, расположенный в Днепропетровске, получил повреждения при ударе российской армии.