Москва27 сенВести.Здание, в котором располагается главный офис украинского оператора связи "Киевстар", получило повреждения в результате взрыва в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ.
"Киевстар" является крупнейшим оператором электронных коммуникаций Украины.
В Киеве в результате утреннего удара повреждено здание, где расположен главный офис "Киевстар"говорится в одной из публикаций
Отмечается, что пострадавших нет.
По состоянию на конец июня 2025 года компания обслуживала около 22,4 миллиона абонентов мобильной и более 1,1 миллиона пользователей фиксированной связи.
Минобороны России 14 сентября заявляло о поражении другого здания "Киевстара". В ведомстве подчеркнули, что компания предоставляет услуги мобильной связи и интернета в том числе в интересах ВСУ.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области. Несколько взрывов после этого прозвучали в украинском Елизаветграде.
Ранее издание "Взгляд" указывало на серию российских ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины. По мнению журналистов, они направлены на отключение командования ВСУ от интернета.