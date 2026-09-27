В Киеве взрыв повредил здание с главным офисом "Киевстара" Украинские СМИ сообщили о повреждении центрального офиса "Киевстара"

Москва27 сен Вести.Здание, в котором располагается главный офис украинского оператора связи "Киевстар", получило повреждения в результате взрыва в Киеве. Об этом сообщили украинские СМИ.

"Киевстар" является крупнейшим оператором электронных коммуникаций Украины.

В Киеве в результате утреннего удара повреждено здание, где расположен главный офис "Киевстар" говорится в одной из публикаций

Отмечается, что пострадавших нет.

По состоянию на конец июня 2025 года компания обслуживала около 22,4 миллиона абонентов мобильной и более 1,1 миллиона пользователей фиксированной связи.

Минобороны России 14 сентября заявляло о поражении другого здания "Киевстара". В ведомстве подчеркнули, что компания предоставляет услуги мобильной связи и интернета в том числе в интересах ВСУ.

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской области. Несколько взрывов после этого прозвучали в украинском Елизаветграде.

Ранее издание "Взгляд" указывало на серию российских ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины. По мнению журналистов, они направлены на отключение командования ВСУ от интернета.