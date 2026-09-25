Российская армия начала серию ударов по дата-центрам, используемым ВСУ

ВС РФ начали отключать командование ВСУ от интернета Российская армия начала серию ударов по дата-центрам, используемым ВСУ

Москва25 сен Вести.Российская армия начала серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Об этом пишет "Взгляд". По словам журналистов, ВС РФ поразили операторов "Киевстар" и "Парковый", которые использовались украинским командованием.

Кроме того, был ликвидирован дата-центр "Юнайтед ДС", благодаря которому ВСУ связывались со своими западными партнерами.

25 сентября подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, предприятиям военно-промышленного комплекса и другим объектам, используемым в интересах ВСУ.