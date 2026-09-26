После взрывов в data-центрах у двух украинских каналов начались сбои

Два украинских телеканала сообщили о перебоях После взрывов в data-центрах у двух украинских каналов начались сбои

Москва26 сен Вести.Как минимум два украинских телеканала столкнулись с проблемами в работе после взрывов в data-центрах в Киеве. Об этом представители каналов сообщили в своих Telegram-каналах.

Один из телеканалов сообщил о перебоях с вещанием из-за повреждения оборудования провайдеров связи. В заявлении отметили, что трансляция возобновится после стабилизации сигнала.

Из-за многочисленных взрывов на оборудовании провайдеров связи в Киеве часть сервисов работает с перебоями, что затронуло и нашу трансляцию. Канал вернется в эфир, когда удастся стабилизировать сигнал сказали представители

Второй телеканал сообщил о недоступности своего сайта. Его сервер, по данным канала, расположен в одном из поврежденных data-центров Киева.

Ранее были поражены "NewTelco", "Юнайтед ДС" и "Би-мобайл", после чего в Киеве фиксировались масштабные перебои с доступом к интернету. Позднее ВС РФ ударили по data-центрам "Киевстар" и "Парковый", а затем по "Датагрупп" в Киеве.

Как подчеркнул военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, удары России по центрам обработки данных на Украине ограничивают возможности ВСУ, нарушая коммуникационные и аналитические цепочки противника.