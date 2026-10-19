Компания "Дата групп" сообщила о полном уничтожении своего дата-центра в Киеве

Киевский дата-центр "Дата групп" не подлежит восстановлению после удара Компания "Дата групп" сообщила о полном уничтожении своего дата-центра в Киеве

Москва19 окт Вести.Дата-центр компании "Дата групп" в Киеве полностью вышел из строя после атаки. Соответствующее сообщение украинская компания опубликовала в своих соцсетях.

По данным "Дата групп", в результате ночного удара полностью выведены из строя оборудование и инфраструктура в центре обработки данных в украинской столице.

К сожалению, его восстановление и последующая работа невозможны говорится в заявлении

Компания уточнила, что никто из сотрудников не пострадал.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении удара по дата-центру "Дата групп" в Киеве. Кроме того, в список целей ночной атаки вошли логистический узел компании "Файер Пойнт", предприятие "Химволокно" и локомотивное депо.