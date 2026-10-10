Москва10 октВести.Армия России поразила data-центр "АТМ Укрсиббанка", сообщило Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что этот центр обработки данных использовался Вооруженными силами Украины для сбора, обработки и хранения развединформации.
В результате ударов в г. Киеве поражен центр обработки данных "АТМ Укрсиббанка"говорится в сообщении
Ранее российские военные поразили объекты энергетики, которые использует военно-промышленный комплекс Украины, а также пункты временной дислокации бойцов и наемников ВСУ.