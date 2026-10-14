Российские военные разбомбили в Киеве две ТЭЦ и дата-центр

ВС РФ поразили в Киеве центр обработки данных "АТМ Укрсиббанк" и две ТЭЦ Российские военные разбомбили в Киеве две ТЭЦ и дата-центр

Москва14 окт Вести.Российские войска поразили в Киеве две ТЭЦ и центр обработки данных, которые использовались в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса (ВПК) киевского режима. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Комбинированный удар с использованием высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли в ночь на 14 октября.

[В результате удара были поражены] центр обработки данных "АТМ Укрсиббанк", осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о ВС РФ; теплоэлектроцентраль Дарницкая (ТЭЦ-4), обеспечивающая электроэнергией объекты военно-промышленного комплекса в Киеве; теплоэлектроцентраль Киевская (ТЭЦ-5), снабжающая электроэнергией военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области говорится в сообщении

Ранее Минобороны сообщало, что российская армия ударила по объектам энергетики и коммуникации ВСУ в Киеве, Киевской и Харьковской областях.