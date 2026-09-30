ВС РФ поразили в Киеве центр обработки данных "Де Ново" Российские военные ударили в Киеве по дата-центру "Де Ново"

Москва30 сен Вести.Российские военнослужащие в ходе ночных ударов поразили центр обработки данных "Де Ново" в Киеве, который использовался в интересах украинской армии. Об этом заявили в Минобороны России.

Поражены: в Киеве – центр обработки данных "Де Ново" говорится в сообщении оборонного ведомства

В Минобороны уточнили, что объект является одной из ключевых точек обмена интернет-трафиком. По информации ведомства, центр обеспечивал обработку, хранение и передачу данных для нужд ВСУ.

Кроме того, российские средства ПВО в ночь на 30 сентября уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, дроны были сбиты в период с 20.00 29 сентября до 08.00 30 сентября.