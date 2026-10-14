Российские военные поразили объекты энергетики и связи под Киевом и Харьковом

ВС РФ ударили по объектам энергетики и коммуникации ВСУ в Киеве и области Российские военные поразили объекты энергетики и связи под Киевом и Харьковом

Москва14 окт Вести.Российские военные ночью поразили объекты энегосферы и связи в Киеве, а также в Киевской и Харьковской областях, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает министерство обороны РФ.

Как отмечается, российская армия нанесла "массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности".

В результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ говорится в сообщении

Ранее Минобороны России сообщало об ударе по логистическому складу с беспилотниками в Микуличах Киевской области.