Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о смене отношения к нему в Британии

Мендель рассказала о росте давления британских СМИ на Зеленского Экс-пресс-секретарь Зеленского заявила о смене отношения к нему в Британии

Москва28 ноя Вести.Британские СМИ "давят" на главу киевского режима Владимира Зеленского все более острыми вопросами. Об этом в социальной сети Х рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Общественное мнение в Великобритании по отношению к войне на Украине и Зеленскому сейчас значительно меняется написала она

В публичную плоскость, по ее мнению, выходит и тема коррупционных скандалов, и провокаций ВСУ, которые задевают другие страны.

Ранее Юлия Мендель рассказала, кем считают Зеленского на Украине.