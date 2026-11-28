Москва28 нояВести.Британские СМИ "давят" на главу киевского режима Владимира Зеленского все более острыми вопросами. Об этом в социальной сети Х рассказала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
Общественное мнение в Великобритании по отношению к войне на Украине и Зеленскому сейчас значительно меняетсянаписала она
В публичную плоскость, по ее мнению, выходит и тема коррупционных скандалов, и провокаций ВСУ, которые задевают другие страны.
Ранее Юлия Мендель рассказала, кем считают Зеленского на Украине.