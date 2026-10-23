Британцы пытаются убедить Трампа не выступать против Зеленского, пишут СМИ Bloomberg: Британия пытается убедить Трампа не критиковать Зеленского

Москва23 окт Вести.Великобритания пытается убедить президента США Дональда Трампа не критиковать главу киевского режима Владимира Зеленского, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, беспокойство Лондона вызывает то, что Трамп может начать новую военную операцию на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

Великобритания пытается убедить администрацию Трампа не отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского говорится в публикации

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Британия и Зеленский регулярно подрывают мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине.

До этого Владимир Зеленский посетил Лондон, чтобы провести переговоры с премьером Британии Эндрю Бернемом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что Великобритания находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине. Официальный Лондон продолжит снабжать киевский режим оружием для совершения терактов против жителей России, подчеркнула она.