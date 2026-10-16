Москва16 октВести.Пообещав Киеву поддержку, Великобритания фактически будет снабжать Украину оружием для террора против мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.
Обещания поддержки, о которых идет речь, были даны Британией после экстренного визита Владимира Зеленского в Лондон 14 октября. Власти Соединенного Королевства заявили, что продолжат "разрабатывать инновационные военные решения, которые можно было бы применить в ходе боевых действий на Украине".
Давайте переведем это на язык фактов: Даунинг-стрит и вообще весь этот официальный истеблишмент Британии, официальный Лондон продолжат снабжать киевский режим оружием для совершения терактов против мирного населенияпояснила дипломат
Однако, как отметил политолог Малек Дудаков, военно-технические возможности Великобритании предоставить поддержку Украине ограничены, в частности, из-за колоссального дефицита госбюджета, из-за чего повышать траты на оборонный сектор будет очень тяжело.