Захарова назвала истинный мотив обещаний Лондона в поддержке Киева МИД: обещания Лондона поддержать Киев значат дать ему оружие для нового террора

Москва16 окт Вести.Пообещав Киеву поддержку, Великобритания фактически будет снабжать Украину оружием для террора против мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.

Обещания поддержки, о которых идет речь, были даны Британией после экстренного визита Владимира Зеленского в Лондон 14 октября. Власти Соединенного Королевства заявили, что продолжат "разрабатывать инновационные военные решения, которые можно было бы применить в ходе боевых действий на Украине".

Давайте переведем это на язык фактов: Даунинг-стрит и вообще весь этот официальный истеблишмент Британии, официальный Лондон продолжат снабжать киевский режим оружием для совершения терактов против мирного населения пояснила дипломат

Однако, как отметил политолог Малек Дудаков, военно-технические возможности Великобритании предоставить поддержку Украине ограничены, в частности, из-за колоссального дефицита госбюджета, из-за чего повышать траты на оборонный сектор будет очень тяжело.