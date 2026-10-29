В МИД РФ прокомментировали планы Лондона по Storm Shadow для Киева Захарова: поставки Storm Shadow Киеву говорят о курсе Лондона на эскалацию

Москва29 окт Вести.Информация о новых поставках ракет Storm Shadow Украине демонстрирует приверженность Великобритании курсу на эскалацию конфликта.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте министерства.

На самом деле происходящее со Storm Shadow – это, конечно, конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на усугубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения максимального ущерба нашей стране. О задачах по урегулированию конфликта и обеспечению справедливого и устойчивого мира, о котором по инерции любят рассуждать в Лондоне, в реальности британские власти даже не задумываются рассказала Захарова

26 октября средства противовоздушной обороны за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 581 украинский беспилотник самолетного типа в зоне спецоперации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания готовит поставку Киеву дополнительных ракет Storm Shadow, этот вопрос обсуждался 14 октября на встрече Бернема и Зеленского в Лондоне.