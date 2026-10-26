12:08 26 октября 2026 12:14 26.10.2026Татьяна РутковскаяСиловые структурыПВО РФ сбила две ракеты Storm Shadow и 581 украинский беспилотникПВО РФ сбила две ракеты Storm Shadow и 581 украинский беспилотникСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква26 октВести.Об этом сообщили в Минобороны РФ.Читайте такжеМО РФ: российские военные сбили четыре ракеты "Фламинго" и 342 беспилотника ВСУ12:23 15 октПВО РФ сбила 936 украинских беспилотников и семь авиабомб в зоне СВО12:08 19 сенМинобороны: силы ПВО РФ уничтожили 464 беспилотника ВСУ за сутки в зоне СВО12:29 2 сенСредства ПВО за сутки сбили 1 053 беспилотника и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО12:23 22 авгПВО РФ за сутки сбила 753 украинских беспилотника в зоне СВО14:23 4 авгПВО РФ сбила за сутки 651 украинский беспилотник в зоне СВО12:14 3 авгПВО за сутки сбила 8 снарядов HIMARS и 480 украинских беспилотников в зоне СВО12:47 23 июлСредства ПВО за сутки сбили 7 крылатых ракет и 655 дронов ВСУ в зоне СВО12:47 21 июлСиловые структурыНовости Минобороны26.10.2026