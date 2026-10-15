Минобороны: средства ПВО сбили за сутки 4 ракеты "Фламинго" и 342 дрона ВСУ

МО РФ: российские военные сбили четыре ракеты "Фламинго" и 342 беспилотника ВСУ Минобороны: средства ПВО сбили за сутки 4 ракеты "Фламинго" и 342 дрона ВСУ

Москва15 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили четыре дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и 342 беспилотника самолетного типа, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке ведомства за 15 октября

Ранее министерство обороны сообщало, что средства ПВО сбили в ночь на четверг 166 беспилотников ВСУ в небе над регионами России.