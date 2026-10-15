Москва15 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили четыре дальнобойные крылатые ракеты "Фламинго" и 342 беспилотника самолетного типа, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает в Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке ведомства за 15 октября
Ранее министерство обороны сообщало, что средства ПВО сбили в ночь на четверг 166 беспилотников ВСУ в небе над регионами России.