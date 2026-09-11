За неделю над регионами РФ уничтожили свыше 5,6 тысячи беспилотников ВСУ Минобороны сообщило об уничтожении 5673 украинских БПЛА за неделю

Москва11 сен Вести.Российские средства ПВО уничтожили 5673 беспилотника ВСУ над регионами страны за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, за этот же период сбито четыре ракеты "Фламинго", две ракеты "Нептун", 48 управляемых авиабомб и 14 реактивных снарядов HIMARS.

Накануне в ведомстве сообщали, что за день российские средства РЭБ и ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских дронов над различными регионами России и акваторией Черного моря. БПЛА были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, над Московским регионом и Республикой Крым.