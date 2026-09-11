Москва11 сенВести.Российские средства ПВО уничтожили 5673 беспилотника ВСУ над регионами страны за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, за этот же период сбито четыре ракеты "Фламинго", две ракеты "Нептун", 48 управляемых авиабомб и 14 реактивных снарядов HIMARS.
Накануне в ведомстве сообщали, что за день российские средства РЭБ и ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских дронов над различными регионами России и акваторией Черного моря. БПЛА были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, над Московским регионом и Республикой Крым.