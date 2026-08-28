Москва28 авгВести.За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 5989 украинских беспилотников и 19 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе атак киевского режима были сбиты 80 управляемых авиационных бомб и 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
14 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 5989 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в заявлении
Российским войскам с прошлой пятницы также удалось освободить семь населенных пунктов.
Накануне российские военные, применив ударные БПЛА, поразили в порту Измаил Одесской области танкер, разгружавший доставленные на Украину горюче-смазочные материалы для ВСУ.