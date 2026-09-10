Москва10 сенВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 97 вражеских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинские БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил, что Россия лидирует в технологиях систем ПВО.