Минобороны: системы ПВО за день уничтожили 97 беспилотников ВСУ

Российская ПВО за день сбила 97 украинских БПЛА Минобороны: системы ПВО за день уничтожили 97 беспилотников ВСУ

Москва10 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 97 вражеских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что украинские БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил, что Россия лидирует в технологиях систем ПВО.