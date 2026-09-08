Минобороны РФ: за день сбиты 107 украинских БПЛА

Российские военные сообщили об уничтожении 107 дронов за день Минобороны РФ: за день сбиты 107 украинских БПЛА

Москва8 сен Вести.Противовоздушная оборона РФ за день сбила 107 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военные уточнили, что БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении военного ведомства

8 сентября Минобороны РФ в сводке за минувшие сутки отчиталось о перехвате 713 беспилотников, 12 управляемых авиабомб и ракеты комплекса HIMARS.