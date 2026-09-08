Москва8 сенВести.Военнослужащие ВС РФ за сутки уничтожили в небе над российскими регионами 713 украинских беспилотников самолетного типа, 12 управляемых авиационных бомб, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения боеприпасовговорится в сообщении
По информации ведомства, за сутки ударам подверглись позиции ВСУ в 148 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 8 сентября ВС РФ поразили объекты оборонного-промышленного комплекса и транспортно-логистические центры Украины в Киеве и Киевской области.