Москва15 октВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на четверг, 15 октября, 166 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
Ранее в ночь на 14 октября российские силы ПВО уничтожили 902 БПЛА противника.