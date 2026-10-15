Российские силы ПВО сбили 166 украинских дронов в ночь на 15 октября

Средства ПВО в ночь на четверг сбили 166 украинских БПЛА над регионами России Российские силы ПВО сбили 166 украинских дронов в ночь на 15 октября

Москва15 окт Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на четверг, 15 октября, 166 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее в ночь на 14 октября российские силы ПВО уничтожили 902 БПЛА противника.