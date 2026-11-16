МО РФ: силы ПВО в течение ночи сбили более 1,3 тыс. дронов ВСУ

Средства ПВО сбили более 1,3 тыс. украинских БПЛА за ночь МО РФ: силы ПВО в течение ночи сбили более 1,3 тыс. дронов ВСУ

Москва16 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили 1336 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ночь на понедельник российская ПВО отработала над 16 российскими регионами и акваториями двух морей.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Атаку вражеских БПЛА отразили над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.

Кроме того, украинские дроны перехватили над Азовским и Черным морями.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники более пяти часов атаковали Северский район Краснодарского края. Количество пострадавших выросло до шести человек.