Москва16 нояВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь сбили 1336 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ночь на понедельник российская ПВО отработала над 16 российскими регионами и акваториями двух морей.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Атаку вражеских БПЛА отразили над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Московским регионом.
Кроме того, украинские дроны перехватили над Азовским и Черным морями.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники более пяти часов атаковали Северский район Краснодарского края. Количество пострадавших выросло до шести человек.